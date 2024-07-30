Ученые доказали сильную связь между алкоголизмом и мужской импотенцией

Индийские ученые из Медицинского колледжа имени Сомайи в Мумбаи изучили связь между алкогольной зависимостью и сопутствующим ей сексуальным расстройствам среди мужчин. Результаты исследования опубликованы в научном издании Journal of Psychosexual Health (JPH).

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Авторы научной работы хотели выяснить, насколько распространены сексуальные дисфункции среди пациентов мужского пола с алкоголизмом.

Участниками исследования стали 170 пациентов с диагностированным алкогольным расстройством. Группа прошла оценку зависимости от спиртного и сексуальной дисфункции.

Результаты показали, что у 67% мужчин с алкоголизмом также наблюдалась импотенция в той или иной форме. Наиболее частой из них была потеря или отсутствие сексуального желания (45,88%), за ней следовала эректильная дисфункция (40%).

Кроме того, 35% участников оказались недовольны частотой секса в своей жизни, 31,76% жаловались на преждевременную эякуляцию, 23% — на собственную сексуальную функцию.

По словам авторов исследования, их анализ позволил узнать наиболее распространенные виды сексуальной дисфункции, связанные с алкогольной зависимостью.

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