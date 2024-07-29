Российские ученые создали устройство для исследования сосудов

В России разработали первый отечественный неинвазивный прибор для исследования сосудов.

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Учёные из Института прикладной физики и Приволжского медицинского университета разработали новейший оптоакустический ангиограф. Это устройство помогает без хирургического вмешательства исследовать состояние мелких сосудов у пациентов, особенно после тромбозов и посттромботической болезни, а также после коронавирусной инфекции.

Как показали испытания, этот прибор отлично справляется с задачей: он может точно определять расположение и кровенаполнение сосудов, а также их форму и размер. Это важно не только для оценки эффективности лечения, но и для предотвращения повторных тромбозов и их осложнений, отметила Светлана Немирова из ПИМУ.

В отличие от ультразвука, компьютерной томографии и МРТ, оптоакустическая ангиография предоставляет детализированные изображения мелких сосудов в реальном времени. Это достигается за счёт коротких импульсов зелёного лазера, которые создают колебания в тканях. Эти колебания улавливаются ультразвуковыми антеннами, позволяя получать изображения с невероятной точностью до 30 микрон, — в несколько раз тоньше человеческого волоса, объяснил Павел Субочев.