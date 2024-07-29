Конференция о системном подходе к глобальному оздоровлению и управлению возрастом проведут в Москве

18 сентября в Москве состоится первая конференция по управлению возрастом и здоровьем «Ко-Лаб», презентующая одноименную платформу. Участников ждут обсуждения новейших разработок и концептуальных решений в области здоровья и биохакинга, опыт врачей-экспертов и лайфстайл-блогеров, а также практики от мастеров. Только доказанные и безопасные инструменты оздоровления и anti-age.

© Пресс-служба

Среди участников и спикеров производители и дистрибьюторы медицинского оборудования, спортивных девайсов, косметики и суперфудов, центры косметологии и космецевтики, эксперты по геномике, предиктивной медицине и ЗОЖ-технологиям, авторы научных публикаций и патентов, лидеры мнений, популяризирующие здоровый образ жизни.

Эпоха глобального оздоровления уже наступила — это можно увидеть по растущей популярности и экономическим показателям сфер health & wellness. Мир переживает турбулентные состояния, и чтобы найти в нем точку опоры, современному человеку нужно заботиться не только о физическом здоровье. На передний план выходит системный интегральный подход к здоровью и новая наука — экология личности, в центре которой сам человек. Направление включает в себя инновационные медицинские технологии, актуальные ценности и привычки для формирования здорового образа жизни, современные инструменты anti-age и новые подходы к самопрезентации личности и ее образованию.

Именно синтез профессионального и социального, инновационных открытий и новых взглядов, медицины и лайфстайла — возможность эффективно популяризировать здоровый образ жизни. Такой формат co-creation и стал основой для создания платформы по управлению возрастом и здоровьем «Ко-Лаб».

Создательницы проекта — Ольга Пивень, соосновательница компании «ОМГ» с многолетним опытом проведения мероприятий, конференций ЦИПР и СО.ЗНАНИЕ, основатель маркетингового агентства MONSTARS, ex-CEO медиакомпании RTVI, и Ксения Зайцева — эксперт в области эстетической медицины, владелица клиники XELLA, соавтор платформы «Ко-Лаб».

«Объединение ресурсов уже давно не просто маркетинговый ход. Коллаборация позволяет продвигать эффективные механики, продукты и генерировать новые на стыке сфер и технологий», — говорит Ольга Пивень.



«Синергия в медицине, косметологии и космецевтике рождает проекты, способные повлиять на качество жизни и здоровье человека», — подтверждает Ксения Зайцева.



Основная миссия проекта — создать высокотехнологичную платформу, которая объединит экспертизу профессионалов из разных областей и сразу несколько форматов: сервис для коллабораций брендов, которые занимаются экологией личности, закрытый клуб, бренд космецевтики и уникальные мероприятия.

Место проведения мероприятия: Bounce, Москва, 3-я улица Ямского Поля, 2к6

Ознакомиться с программой мероприятия и спикерами можно на официальном сайте.

Проект «Ко-Лаб» — это синергия знаний и опыта для тех, кто уже сейчас является драйвером изменений, мыслит вне стереотипов и создает экологичное будущее с заботой о каждом.