Ученые связали Альцгеймер с ухудшением обоняния

Американские ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что ухудшение обоняния связано с накоплением белков тау в некоторых участках мозга. Они, в свою очередь, могут стать причиной развития болезни Альцгеймера. Соответствующая статья появилась на страницах журнала Nature.

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Исследователи утверждают, что потеря обоняния может наступить за 10 лет до проявления явных симптомом болезни Альцгеймера. Такую закономерность ученые выявили аж в 9 из 10 случаев.

Прежде считалось, что обоняние слабеет из-за тех же самых инфекций, что и накапливаются белки тау. Но, по последним данным, данные белки сначала накапливаются в височной доле, а затем уже воздействуют на обонятельную систему.

Ранее сообщалось, что рассеянный склероз вызывает нехватка витамина D.

К Альцгеймеру, а также ряду других заболеваний мозга ведет также злоупотребление алкоголем.