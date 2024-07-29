Ученые связали Альцгеймер с ухудшением обоняния

Ученые из Гарварда связали Альцгеймер с ухудшением обоняния
Американские ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что ухудшение обоняния связано с накоплением белков тау в некоторых участках мозга. Они, в свою очередь, могут стать причиной развития болезни Альцгеймера. Соответствующая статья появилась на страницах журнала Nature.
Исследователи утверждают, что потеря обоняния может наступить за 10 лет до проявления явных симптомом болезни Альцгеймера. Такую закономерность ученые выявили аж в 9 из 10 случаев.
Прежде считалось, что обоняние слабеет из-за тех же самых инфекций, что и накапливаются белки тау. Но, по последним данным, данные белки сначала накапливаются в височной доле, а затем уже воздействуют на обонятельную систему.
Ранее сообщалось, что рассеянный склероз вызывает нехватка витамина D.
К Альцгеймеру, а также ряду других заболеваний мозга ведет также злоупотребление алкоголем.