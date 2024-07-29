Раскрыта опасность недостатка витамина D

Исследователи из института Сан-Раффаэле и Тулузского института доказали, что уровень витамина D напрямую влияет на вероятность развития симптомов, характерных для рассеянного склероза. Если он был ниже 20 нг/мл, то шансы заболеть повышались в 2,36 раза.

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Если у человека был врожденный высокий уровень витамина D, то и болезнь у него проявится в более позднем возрасте. Для таких выводов были изучены 230 человек с рассеянным склерозом.

Ранее сообщалось, что первые симптомы данного заболевания появляются еще до 40 лет. Не в последнюю очередь это связано с генетической предрасположенностью.

Китайские ученые утверждают, что профилактикой рассеянного склероза, воспалений и болезней сердца может стать зеленый чай.