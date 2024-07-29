Чем можно заменить популярные препараты для роста волос

Совместное исследование ученых Великобритании и Пакистана выявило, что сахар под названием 2-дезокси-D-рибоза (2dDR), который присутствует в нашем организме, помогает волосам расти. Соответствующая статья вышла в журнале в научном журнале Frontiers in Pharmacology.

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Проведенные на крысах опыты показали, что данный сахар по своей эффективности не уступает миноксидилу, который является популярным средством для улучшения роста волос и продается также под брендом «Рогейн».

Изначально ученые только хотели узнать, можно ли с помощью 2dDR ускорить заживление ран, а выводы насчет роста волос стали побочным эффектом эксперимента. Это выяснилось, так как вещество наносилось на участки кожи в виде геля.

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