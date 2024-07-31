В Новосибирске начнут тестирование препарата против болезни Бехтерева

НИИ клинической и экспериментальной лимфологии - филиал Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН в Новосибирске станет пилотной площадкой для тестирования не имеющего аналогов в мире отечественного препарата для пациентов с болезнью Бехтерева, сообщили в пресс-службе ИЦиГ СО РАН.

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"НИИКЭЛ стал пилотной площадкой применения нового препарата для пациентов с болезнью Бехтерева. Механизм действия сенипрутуга не имеет аналогов в мире. Инновационная разработка представляет собой моноклональное антитело, потенциально способствующее торможению и остановке иммуновоспалительного процесса с перспективами предотвращения прогрессирования аксиального спондилоартрита. В отличие от существующих опций терапии, действие лекарственного средства направлено на инициальный элемент механизма развития заболевания, а не на устранение проявлений иммунного воспаления", - сообщили в пресс-службе.



Ранее сенипрутуг был зарегистрирован Минздравом РФ и будет доступен в рамках программы ОМС (при оказании высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи). В НИИКЭЛ медицинскую помощь смогут получить пациенты из регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

29 июля российский пациент получил терапию первым в мире препаратом для лечения болезни Бехтерева. Сенипрутуг - это первый в мире препарат, потенциально способный остановить развитие болезни Бехтерева. Он разработан сотрудниками Российского национального исследовательского медицинского института им. Н.И. Пирогова и биотехнологической компании BIOCAD.

Болезнь Бехтерева - хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.