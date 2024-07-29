Ученые нашли способ заставить клетки рака груди самоуничтожаться

Подавление активности белка Bcl-2, защищающего раковые клетки, позволяет запустить процесс их самоуничтожения, к такому выводы пришли ученые из Университета штата Орегон, результаты их исследований представлены в журналах ACS Pharmacology and Translational Science и Cancer Research Communications. Специалисты обнаружили соединения, воздействующие на Bcl-2.

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Так, ученые провели ряд экспериментов на мышах с одним из самых агрессивных видов рака молочной железы. Они выявили соединение BFC1108, способное изменять конформацию молекулы Bcl-2, лишая ее способности защищать раковые клетки. Под таким воздействием белок начинал уничтожать клетки.

Кроме того, ученые обнаружили еще одно соединение, которое останавливало метастазирование рака молочной железы у мышей в их легкие. Как утверждают авторы исследования, при наличии рака груди данный орган подвержен образованию вторичных очагов опухоли.

Ранее завкафедрой хирургии медфака Государственного университета просвещения, онколог Владимир Асташов предупредил о риске развития рака груди при ношении бюстгальтеров с косточками. Он посоветовал при выборе нижнего белья отдавать предпочтение моделям, не сдавливающим грудь.