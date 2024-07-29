Ученые изучили влияние пестицидов на появление рака

Исследователи из США обнаружили, что пестициды, используемые в сельском хозяйстве, могут быть столь же опасными для здоровья человека, как и курение.

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Они провели масштабное исследование, изучив влияние пестицидов на риск развития рака, и сравнили результаты с вредом от табачного дыма.

Пестициды, которые включают гербициды, инсектициды и фунгициды, помогают повысить урожайность, но также могут негативно влиять на здоровье людей и животных.

Ученые выявили, что у людей, контактирующих с пестицидами, риск развития неходжкинской лимфомы, лейкемии и рака мочевого пузыря выше, чем у курильщиков.

Исследование также показало, что в регионах с интенсивным сельским хозяйством, таких как Средний Запад США, связь между использованием пестицидов и количеством случаев рака была особенно очевидной.

В исследовании приводится список из 69 пестицидов, способных вызывать специфические виды онкологии. Однако ученые подчеркнули, что опасность заключается в сочетании этих веществ, а не в их индивидуальном действии.