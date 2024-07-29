Ученые заявили, что женщинам требуется больше времени для сна

Ученые назвали причины, объясняющие, почему женщинам важно спать дольше. В их ряду – биологические и социальные факторы. Однако, есть и индивидуальные потребности во сне, которые могут варьироваться у разных людей, независимо от пола, возраста и других характеристик.

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Согласно исследованиям, в среднем женщине требуется примерно на 11 минут больше сна за ночь, чем мужчинам. На первый взгляд незначительная цифра на самом деле, говорят ученые, может иметь значительные последствия для самочувствия и общего состояния здоровья, – сообщает MedicalXpress.



Биологическая причина кроется в гормональных особенностях. Женщины в течение всей жизни сталкиваются с чередой гормональных изменений – от менструации до беременности и менопаузы. Каждый из этих периодов может негативно сказываться на сне. Известно, что женщины чаще страдают бессонницей, чем мужчины. В связи с этим, они имеют большую потребность во сне и более склонны к дневному сну.

Влияния оказывают и социальные ожидания. Женщины чаще берут на себя домашние обязанности, уход за детьми, что сопряжено с повышенной утомляемостью и стрессом. Бывает, что женщина с маленьким ребенком не спит по ночам – следовательно, ей требуется больше сна для восстановления и поддержания когнитивных функций.

Однако индивидуальные потребности во сне могут отличаться у разных людей, независимо от пола. Возраст, образ жизни и общее состояние здоровья влияют на оптимальную продолжительность сна человека.

Эксперты рекомендуют взрослым людям спать от семи до девяти часов в сутки.