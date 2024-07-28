Ученые выяснили, чем опасна привычка поздно ложиться спать

Британские ученые провели исследование и выяснили, что привычка поздно ложиться спать негативно влияет на здоровье человека, в частности на психику, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

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Специалисты рекомендуют дожиться спать в период с семи до девяти часов вечера. Так как чем позже человек уходит ко сну, тем больше наносит вред психическому здоровью.

Ученые проанализировали данные 74 тысяч британцев, выяснив, что люди с хронотип «сова», то есть те, кто более активен ночью и засыпает позже, на самом деле хуже себя чувствуют после наступления темноты. Более того, у них риск психического расстройства на 20–40 % выше, чем у тех, кто встает с рассветом.

Исследователи выяснили, что «совой» быть вредно из-за риска развития психических и поведенческих расстройств. Человек, который засыпает в районе часа ночи, более склонен к депрессии и тревоге.