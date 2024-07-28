Ученые создали домашний тест для выявления риска сердечного приступа

Шведские учёные создали анкету, которая позволяет быстро выявить людей с высоким риском сердечного приступа. Тест показывает такие же точные результаты, как и осмотр у терапевта, сообщается в статье, опубликованной в журнале Американской кардиологической ассоциации.

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Анкета состоит из 14 вопросов: на ответы уйдёт от пяти до восьми минут. Вопросы касаются таких факторов, как возраст, пол, вес, окружность талии, курение, высокое кровяное давление, семейный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний, высокое содержание жиров в крови и диабет.

Согласно исследованию, домашний тест может выявить 65% людей с самым высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

"Результаты показывают, что наш домашний тест столь же точен, как и клиническое обследование с использованием анализов крови и измерений артериального давления."



Сейчас учёные работают над тем, чтобы сделать тест широкодоступным для всех слоёв населения.