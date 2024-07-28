Диабет и инсульт: к чему может привести чрезмерное употребление сливочного масла

Шведские учёные в ходе специальных исследований пришли к выводу, что частое потребление одного очень популярного, в том числе и в России продукта, приводит к диабету и инсульту.

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Согласно их данным, речь идёт о сливочном масле, злоупотребление которым повышает уровень «плохого» холестерина, что приводит к жировым отложениям, а они уже в свою очередь сужают кровеносные сосуды, увеличивая риск развития инсульта, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на DailyMail.

Кроме того, считают специалисты, в больших количествах сливочное масло может привести к ожирению, что относится к одному из факторов риска появления диабета.

Чтобы избежать таких проблем со здоровьем, учёные настоятельно рекомендуют заменить сливочное масло на растительное, что снизит риск инсульта на треть, а диабета – на четверть.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», диетологи назвали единственную еду, которую стоит исключить из рациона после 60 лет.