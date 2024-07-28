Учёные Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре находятся на пороге создания методов лечения, которые помогут улучшить здоровье людей и увеличить продолжительность их жизни. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature.

Авторы продемонстрировали, что белок интерлейкин-11 (IL-11) увеличивается в нашем организме по мере старения, что способствует ухудшению здоровья и развитию возрастных заболеваний. Блокировка активности IL-11 может не только помочь людям жить дольше, но и замедлить неизбежные процессы старения.

Эксперименты на мышах показали, что удаление гена IL-11 защищает от возрастной слабости, слабоумия и болезней, увеличивая среднюю продолжительность жизни на 24,9%. Применение терапии анти-IL-11 в зрелом возрасте увеличивало жизнь мышей-самцов на 22,5%, самок — на 25%.

Лечение улучшало метаболизм, способствуя образованию бурого жира, предотвращало потерю мышечной массы и защищало от кардиометаболических заболеваний. Кроме того, подавление IL-11 значительно снижало риск рака, который является основной причиной смерти старых мышей.

Эксперты надеются, что терапия анти-IL-11 станет доступной для широкой общественности, несмотря на сложности в одобрении новых препаратов для лечения старения.

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