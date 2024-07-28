Анализ мух пообещал прорыв в защите людей от токсичного газа

Исследователи из Университета Невады в Рино выяснили, почему мухи летают кругами, когда воздух неподвижен. Это открытие имеет большое значение для робототехники и общественной безопасности. Доцент Флорис ван Брейгель и постдокторский исследователь С. Дэвид Ступски обнаружили, что мухи используют поведение типа «опуститься и кружить», характеризующееся снижением высоты и совершением быстрых, повторяющихся поворотов, чтобы найти источники пищи, когда нет ветра. Их выводы могут привести к усовершенствованию роботизированных систем для отслеживания утечек химических веществ.

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В настоящее время роботизированные системы не могут эффективно отслеживать источники химических веществ, переносимых ветром. Однако мухи прекрасно справляются с этой задачей, что позволяет предположить, что понимание их поведения может вдохновить на разработку более сложных алгоритмов для дронов, обнаруживающих запахи.

Используя оптогенетику — метод дистанционного управления нейронами с помощью светочувствительных белков, — исследователи смогли смоделировать идентичные ощущения запаха у мух при различных условиях ветра.

Это исследование показывает, что мухи могут оценивать условия ветра и соответствующим образом адаптировать свои поисковые стратегии. Такие знания могут значительно расширить возможности роботов по обнаружению и реагированию на утечки химических веществ.

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