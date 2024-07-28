«Танцующим молекулам» нашли новое применение

Исследователи из Северо-Западного университета адаптировали свою терапию «танцующих молекул», изначально разработанную для лечения травм спинного мозга, для восстановления поврежденного хряща.

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Исследование, опубликованное в Journal of the American Chemical Society, демонстрирует, как эти быстро движущиеся молекулы в течение нескольких часов активируют экспрессию генов, необходимых для регенерации хряща. Через три дня клетки человеческого хряща, подвергшиеся воздействию этих молекул, вырабатывали необходимые для восстановления тканей белки.

Под руководством профессора Самуэля И. Ступпа команда обнаружила, что усиленное движение молекул значительно повышает эффективность лечения. Эти «танцующие молекулы» имитируют внеклеточный матрикс и взаимодействуют с клеточными рецепторами, способствуя регенерации.

Команда Ступпа продолжает исследования на животных и добивается одобрения FDA для проведения клинических испытаний.

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