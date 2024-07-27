В США пациент получил инновационное титановое сердце

Хоть оно и способно полностью имитировать работу настоящего органа, но является лишь временным решением для больных. Трансплантологи продолжат совершенствовать данную разработку.

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Американские ученые-медики из Техасского института сердца успешно завершили пересадку пациенту искусственного сердца из титана, созданного по технологии высокоскоростных железнодорожных линий.

Титановый насос, известный как TAH (total artificial heart), способен имитировать работу обоих желудочков, перекачивая кровь с помощью магнитно-зависимого ротора.

Пропуская через себя ежеминутно до 12 литров крови, он позволяет человеку оставаться активным. Однако это все еще остается лишь временной мерой, которая позволит пациенту прожить до того момента, когда он получит настоящее сердце.

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