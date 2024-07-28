Ученые выяснили, как бактерии из полости рта помогут бороться с раком

Ученые из Ноттингемского университета разработали новый метод лечения рака, который использует обычные бактерии для борьбы с опухолями.

© Вечерняя Москва

Эти микроорганизмы проживают в человеческом теле. Специалисты модифицировали их, чтобы они «научились» выделять специальное соединение, которое становится эффективным средством в борьбе против злокачественных опухолей. Данное открытие даст возможность уничтожать раковые новообразования и метастазы с минимальным вредом для здоровых тканей организма.

Клинические исследования на мышах показали, что около 99 процентов опухолей полностью исчезли, что дает надежду на использовании такого метода при лечении людей.

Руководитель исследования профессор Найджел Минтон заверил, что новый подход может стать прорывным в лечении онкологии. В особенности это касается пациентов, у которых новообразования нельзя удалить с помощью операции.

В ближайшие несколько лет исследователи планирует провести испытание препарата на людях, чтобы удостовериться в безвредности и эффективности революционного метода. Несмотря на необходимость последующих исследований, это достижение науки уже сейчас рассматривается как возможный прорыв в борьбе с раком, передает The Guardian.

Несмотря на значительный прогресс медицины в изучении и лечении злокачественных опухолей, полностью избавить человечество от рака пока невозможно. Врач-онколог Тим Тиутан подчеркнул общие признаки рака, по которым можно обнаружить заболевания.