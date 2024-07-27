Названа неожиданная связь между сном и попытками забеременеть

Специалисты из Второй больницы Сянъя в провинции Хунань в Китае обнаружили, что отход ко сну не позднее 22:45 увеличивает вероятность беременности. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Frontiers in Endocrinology. В исследовании участвовали 7670 женщин в возрасте от 18 до 45 лет, которые хотели забеременеть.

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Участницы носили акселерометры на запястьях в течение 14 дней, что позволило ученым точно определить время засыпания и пробуждения испытуемых. Полученные данные о сне были сопоставлены с успешностью и сроками наступления беременности.

Было установлено, что у тех, кто ложился спать после 22:45, шансы забеременеть в течение года регулярного секса без контрацепции были на 26% ниже, чем у тех, кто засыпал раньше. При этом среди женщин, ложащихся спать до 22:45, не было существенных различий в показателях фертильности. Ученые предположили, что поздний отход ко сну может отрицательно влиять на работу гормонов, отвечающих за женскую репродуктивную функцию.

Тем временем член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина рассказала, что предельная сумма пособий по беременности в следующем году увеличится до 794 тысяч рублей. Также вырастет максимальный размер выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года — до 69 тысяч, добавила она.

Также врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что чрезмерное употребление шоколада может плохо повлиять на потенцию у мужчин. Выбирая продукт, нужно проверять в нем содержание какао. Круглова также развеяла миф о том, что шоколад является афродизиаком. Умеренное потребление не повлияет на половую систему.