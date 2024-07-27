Живущие в полости рта бактерии "растворяют" рак некоторых видов

Распространенный тип бактерий, живущих в полости рта, может заставить некоторые виды рака "растаять". К такому выводу пришли британские ученые, пишет The Guardian.

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Британские исследователи заявили, что они были "сильно удивлены", обнаружив, что фузобактерии - тип бактерий, обычно встречающихся в полости рта, по-видимому, обладает способностью убивать некоторые виды рака. Согласно исследованию, у людей с раком головы и шеи, у которых в опухоли была обнаружена эта бактерия, результаты лечения оказались намного лучше. Получив первые результаты исследования, специалисты теперь изучают точные биологические механизмы, лежащие в основе этой связи.

Ученые использовали моделирование, чтобы определить, какие бактерии могут представлять интерес для дальнейшего изучения. Затем они изучили влияние бактерий на раковые клетки в лабораторных условиях, а также провели анализ данных по 155 пациентам с раком головного мозга и шеи. Первоначально ученые ожидали иного результата, поскольку предыдущие исследования связывали фузобактерии с прогрессированием рака кишечника.

Специалисты поместили определенное количество бактерий в чашки Петри и оставляли их на пару дней. Когда они вернулись, чтобы проверить влияние бактерий на рак, они обнаружили, что после заражения фузобактериями количество жизнеспособных раковых клеток сократилось на 70-99 процентов.

Как показали анализы, у тех, у кого в опухоли были обнаружены фузобактерии, шансы на выживание были на 65 процентов выше, чем у тех, у кого таких микроорганизмов не было. Исследователи надеются, что это открытие поможет разработать тактику лечения пациентов, в том числе с раком полости рта, горла, голосовых связок, носа и придаточных пазух носа.