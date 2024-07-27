Ученые научились превращать вредный телесный жир в полезный

Ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии обнаружили, что белок KLF-15 играет важную роль в процессе трансформации белых жировых клеток в бежевые. Ослабление активности этого белка ведет к потемнению жира и ускоренному сжиганию калорий. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Investigation (JСI).

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Ученые объяснили, что бежевые жировые клетки содержат больше митохондрий — энергетических компонентов клеток, которые позволяют им более эффективно регулировать сахар в крови и метаболизм. Это делает их потенциально полезными для лечения ожирения и сахарного диабета второго типа.

Некоторые исследователи полагали, что для создания бежевого жира может потребоваться использование стволовых клеток. Однако в результате проведения эксперимента на мышах стало ясно, что запустить процесс потемнения обычных белых жировых клеток можно, ограничив выработку белка KLF-15.

Ученые обнаружили, что KLF-15 содержится в белых жировых клетках в гораздо меньшем количестве, чем в коричневых или бежевых. Чтобы выяснить, какое влияние этот протеин оказывает на обмен веществ и состав тела, ученые создали в лаборатории модифицированных мышей с отсутствующим KLF-15. Результатом стало преобразование белых жировых клеток мышей в бежевые.

По словам ученых, KLF-15 важен для регуляции работы рецептора под названием Adrb1, который помогает поддерживать энергетический баланс в организме. Исследователи отметили, что создание новых препаратов, нацеленных на рецептор Adrb1, может повысить эффективность лечения ожирения у людей.