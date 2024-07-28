Что известно о препарате от ВИЧ-инфекции «Ленакапавир»

Американские ученые создали лекарство «Ленакапавир», которое, предположительно, защищает от ВИЧ-инфекции на 100 процентов. Его стоимость превышает 40 тысяч долларов, и в массовый оборот препарат пока не введен. Что известно о новой вакцине, станет ли она массовой и сроки ее появления в России — в материале «Вечерней Москвы».

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Что известно о препарате

«Ленакапавир» — это новый противовирусный препарат, который был разработан биофармацевтической компанией Gilead Sciences как часть стратегии профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. Лекарство способно блокировать капсид вируса, в результате чего инфекция не может распространяться по организму.

В отличие от многих других препаратов, «Ленакапавир» может вводиться как инъекция, что облегчает его использование. Для полной защиты требуется всего два укола в год. Однако сейчас препарат очень дорого стоит — 42 250 долларов, что эквивалентно 3,7 миллиона рублей.

На сегодняшний день «Ленакапавир» проходит клинические испытания, и предварительные результаты показывают его 100-процентную эффективность. Окончательное внедрение препарата изменит подход к профилактике и лечению ВИЧ, поможет в борьбе с эпидемией и предоставит новые варианты для людей, живущих с вирусом, а также тем, кто рискует заразиться, сообщают создатели.

Как рассказал «ВМ» врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, этот препарат относится к новому классу и имеет профилактические свойства: он способен защищать людей, которые не были ранее инфицированы вирусом иммунодефицита.

— Очень хотелось бы, чтобы «Ленакапавир» помог остановить распространение ВИЧ-инфекции. Его относят к новому классу химико-фармацевтических препаратов, то есть это синтетическое лекарство, которое является ингибитором капсида. Оно не дает вирусу собираться в отдельную вирусную частицу. Как только нарушается эта сборка вируса, то и количество вирусных частиц, которые потом будут заражать другого человека, будет резко уменьшаться. Сейчас этот препарат используется для профилактики у тех, кто не инфицирован, — пояснил иммунолог.



Он сообщил об исследованиях, проводившихся в африканских странах, там препарат тестировали на женщинах, которые только начинали сексуальную жизнь. Лекарство показало 100-процентную эффективность: у выбранной группы не было выявлено ни одного случая заражения.

Способен ли «Ленакапавир» полностью вылечить ВИЧ

По словам Болибока, препарат также можно применять для лечения ВИЧ-пациентов, он значительно снижает вирусную нагрузку в организме.

— Количество вируса иммунодефицита будет снижено, и зараженные будут чувствовать себя значительно лучше. Они приблизятся к людям со здоровой иммунной системой. Однако полностью вылечить ВИЧ «Ленакапавир» не сможет, потому что вирус иммунодефицита имеет хитрый фермент, который называется обратная транскриптаза. Вирус интегрируется в геном клеток человека. При этом геном вирусноинтегрированных клеток ничем не отличается от генома самого человека с точки зрения технического строения. Поэтому даже если этот препарат будет успешно работать, то какое-то количество клеток в организме все равно останутся инфицированными, — объяснил собеседник «ВМ».



Врач подытожил, что после прекращения действия препарата обязательно будет рецидив. А для его предотвращения «Ленакапавир» придется применять пожизненно.

Сможет ли лекарство остановить распространение ВИЧ

Эксперт отметил, что уже сейчас можно предсказать поведение вируса в ответ на этот препарат. Вирус иммунодефицита сможет приспособиться к «Ленакапавиру» и найдет способ обойти защиту.

— Вероятно, что появятся мутации, которые будут обходить действие этого препарата и продолжать заражение человека. Так было практически со всеми препаратами, которые существуют не только от вируса иммунодефицита человека, но и от других вирусов. Как только появляется лекарство, через некоторое время возникает и вирусная мутация, которая обходит его действие, — добавил Болибок.



Появится ли лекарство в России

По мнению иммунолога, в России вероятно появление аналогов нового препарата от ВИЧ и цена на них должна быть приемлемой. Широкое распространение лекарства также возможно.