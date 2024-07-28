В России разработали мембрану для очистки выхлопных газов

Российские учёные разработали полимерную мембрану, которая может эффективно и быстро очищать выхлопные газы от вредных компонентов

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Российские исследователи создали полимерную мембрану, которая пропускает углекислый газ в 60 раз активнее, чем азот и другие вещества. Эта мембрана вдвое превосходит аналоги и может использоваться для экологической очистки выхлопных газов промышленных предприятий от CO2, сообщает пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

Новая мембрана проста в изготовлении и создаётся из продуктов нефтепереработки и акриловых мономеров, что делает её доступной. Внедрение этих мембран в системы газовыведения поможет снизить парниковый эффект от выбросов теплоэлектростанций и других предприятий, говорит Евгения Бермешева, ведущий научный сотрудник Института нефтехимического синтеза РАН.

Мембрана представляет собой тонкую плёнку из полимера на базе норборнена. Соединение молекул норборнена с окисленными остатками уксусной кислоты и метана делает её особенно проницаемой для CO2. Эти плёнки пропускают углекислый газ в 60 раз активнее, чем азот или метан, что позволяет использовать их для фильтрации выхлопных газов. Кроме того, они вдвое превосходят существующие аналоги на базе ацетата целлюлозы по избирательности и эксплуатационным характеристикам.