Ученые рекомендуют есть клубнику для борьбы с болезнями сердца

Американские исследователи из Иллинойского технологического института выяснили, что ежедневное употребление клубники способствует нормализации работы сердца и снижает вероятность заболеваний сердечно-сосудистых заболеваний. Своими выводами они поделились на научной конференции Nutrition 2024.

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К эксперименту они привлекли 36 женщин и 32 мужчин в возрасте от 20 до 62 лет. Из них одна группа почти месяц ежедневно съедала небольшую миску клубники, а вторая выступала в роли контрольной группы. У первого коллектива добровольцев лучше работал эндотелий, который покрывает кровеносные сосуды и отвечает в сердце за свертываемость крови.

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