Исследователи нашли новое свойство вакцины от опоясывающего лишая

Британские исследователи из Оксфордского университета выяснили, что с помощью вакцины против опоясывающего лишая можно снизить риск заболевания деменцией на четверть. Соответствующее исследование они опубликовали в журнале Nature Medicine.

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Свои выводы они построили на основании изучения медицинских карт 200 тысяч человек. Выяснилось, что привитые данного лишая заметно реже сталкивались с деменцией, чем те, кто такую вакцину не получал.

Опоясывающий лишай иногда проявляется в пожилом возрасте у тех, кто в детстве переболел ветрянкой. А вакцина содержит вещества, способные подавить воспалительные процессы, которые вызывают нарушения работы мозга, характерные для деменции.

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