Эксперты нашли новый гормон, дающий костям сверхпрочность

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско нашли причину, благодаря которой скелеты млекопитающих не разрушаются из-за потери кальция во время кормления потомства. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

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При вскармливании организм млекопитающих извлекает кальций из собственных костей. Причина, по которой утрата элемента не сказывается на прочности скелета, оставалась неизвестной.

В новом исследовании команда обнаружила у самок мышей новый гормон, способствующий росту необычайно крепких и плотных костей. Нейробиологи назвали его материнским гормоном мозга (МГМ).

МГМ — это известный белок под названием CCN3. Он выделяется нейронами в части мозга, называемой дугообразным ядром, и участвует в воспроизводстве и половом созревании.

Во время нормальной лактации у мышей выработка МГМ этими нейронами резко возрастает по мере снижения уровня эстрогена.

Было обнаружено, что МГМ стимулирует активность стволовых клеток в костной ткани мышей и человека в лабораторных условиях. У живых мышей всех возрастов и полов повышение уровня гормона усилило ремоделирование (замену старых тканей новыми) костей и ускорило заживление переломов.

Это особенно важно для самок мышей. Кормление большого выводка новорожденных требует от мамы-грызуна пожертвовать почти 30% плотности своих костей.

Когда исследователи вводили дополнительный МГМ молодым взрослым и старым мышам, как самцам, так и самкам, у животных в течение нескольких недель наблюдалось значительное увеличение массы и прочности костей.

У пожилых самок мышей с очень низким уровнем эстрогена лечение МГМ увеличило массу костной ткани более чем вдвое.

Ученые намерены выяснить, может ли МГМ быть также эффективен для укрепления костей человека. Известно, что при грудном вскармливании женщины на время теряют около 10% плотности своего скелета.