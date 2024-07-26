Профессор озвучил пользу аудиокниг для интеллектуального развития детей

Современные дети нередко прикованы к экрану чуть ли не с младенчества. Согласно опросу Pew Research Center, проведенному в 2020 году, 80% родителей, у которых есть дети в возрасте до 11 лет, говорят, что их дети регулярно смотрят видео и как минимум половина из них — каждый день. Адъюнкт-профессор Бостонского университета Андрей Вышедский считает, что технологии можно использовать и на пользу подрастающему поколению, если заменить просмотр мультфильмов и прочего развлекательного контента прослушиванием аудиокниг.

«Начиная примерно с трех с половиной лет большинство детей могут понимать простые истории и волшебные сказки. Аудиокниги могут быть особенно полезны во время поездок на автомобиле, перед сном и во время спокойных игр. Для детей школьного возраста они могут заинтересовать неохотных читателей, предоставляя альтернативный способ восприятия книг. И, что самое важное, они могут способствовать интеллектуальному росту детей гораздо больше, чем видео», — Андрей Вышедский, адъюнкт-профессор Бостонского университета в беседе с The Conversation.



Аудиокниги побуждают детей мысленно визуализировать историю, тренируя их использовать свое произвольное воображение, то есть прилагать усилия для создания новых образов в уме. Люди не рождаются с этой способностью, но ее тренировка имеет решающее значение для интеллектуального развития и решения проблем в будущем, считают ученые. Кроме того, прослушивание историй поможет уберечь детское зрение от влияния экранов и увеличит словарный запас не хуже, чем чтение бумажных книг.