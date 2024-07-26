Обнаружен устраняющий симптомы болезни Паркинсона ген

Ученые Университета Саймона Фрейзера (SFU) и Медицинского колледжа Бейлора в Техасе обнаружили ген, который устраняет симптомы болезни Паркинсона у плодовых мушек. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

© Lenta.ru

Активация гена Cdk8 у плодовых мушек с болезнью Паркинсона привела к уменьшению симптомов заболевания. Этот ген, а также его человеческий аналог CDK19, играют роль в регуляции митохондрий, которые производят необходимую для метаболизма клеток энергию. При болезни Паркинсона генная мутация вызывает сбои в работе митохондрий, что приводит к гибели клеток.

В исследовании использовались молекулярные, генетические и биохимические методы. Ученые манипулировали геном плодовых мушек, добавляя больше копий гена Cdk8 или его человеческого аналога CDK19 в клетки, чтобы восстановить их здоровье. Это помогло мухам избавиться от дефектных митохондрий.

Исследователи отметили, что плодовые мушки являются удобной платформой для изучения человеческих болезней, поскольку они имеют около 75 процентов генов, аналогичных человеческим. В геном насекомых можно добавлять полезные гены и удалять вредные, что помогает найти способы облегчения симптомов различных генетических заболеваний.