Ученый рассказал, как выявить рак поджелудочной железы на ранней стадии

Американские ученые разработали метод, позволяющий выявить рак поджелудочной железы на ранней стадии с помощью полоскания рта, рассказала в беседе с NY Post автор исследования Шрути Редди Перати из Ратгерского университета. Новый способ диагностики основан на обнаружении микробных биомаркеров рака путем анализа слюны.

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"Бактерии полости рта и желудка взаимосвязаны. Знание того, какие бактерии обитают у вас во рту, говорит нам, на что похожа среда в желудке. В исследовании поможет полоскание рта. Даже на небольшой выборке мы смогли увидеть некоторые существенные различия, и считаем полученные результаты очень многообещающими в раннем выявлении рака поджелудочной железы", — сообщила Перати.



Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова заявила, что возникновение многих патологий в организме тесно связано с питанием, при этом некоторые продукты способны снизить риск возникновения онкологических заболеваний. По ее словам, такими свойствами, в частности, обладают чеснок, зеленый чай, брокколи, зелень и томаты.

Ранее врач-онколог Дмитрий Олькин заявил, что здоровый образ жизни помогает предотвратить рак. По его словам, благодаря ЗОЖ организм лучше справляется с «дефектами» при делении клеток. Он отметил, что в человеческом организме постоянно случаются «поломки» во время деления клеток, но шансы того, что иммунная система отследит и уничтожит единичные злокачественные клетки, пока они не стали опухолью, намного выше при здоровом образе жизни.