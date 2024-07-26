$85.41-1.1493.17-1.20
Войти в почту

Ученые объяснили, как выявить рак поджелудочной железы на ранней стадии

Американские ученые разработали метод, позволяющий выявить рак поджелудочной железы на ранней стадии с помощью полоскания рта, рассказала в беседе с NY Post автор исследования Шрути Редди Перати из Ратгерского университета. Новый способ диагностики основан на обнаружении микробных биомаркеров рака путем анализа слюны.

Ученый рассказал, как выявить рак поджелудочной железы на ранней стадии
© unsplash
"Бактерии полости рта и желудка взаимосвязаны. Знание того, какие бактерии обитают у вас во рту, говорит нам, на что похожа среда в желудке. В исследовании поможет полоскание рта. Даже на небольшой выборке мы смогли увидеть некоторые существенные различия, и считаем полученные результаты очень многообещающими в раннем выявлении рака поджелудочной железы", — сообщила Перати.

Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова заявила, что возникновение многих патологий в организме тесно связано с питанием, при этом некоторые продукты способны снизить риск возникновения онкологических заболеваний. По ее словам, такими свойствами, в частности, обладают чеснок, зеленый чай, брокколи, зелень и томаты.

Ранее врач-онколог Дмитрий Олькин заявил, что здоровый образ жизни помогает предотвратить рак. По его словам, благодаря ЗОЖ организм лучше справляется с «дефектами» при делении клеток. Он отметил, что в человеческом организме постоянно случаются «поломки» во время деления клеток, но шансы того, что иммунная система отследит и уничтожит единичные злокачественные клетки, пока они не стали опухолью, намного выше при здоровом образе жизни.

Наука