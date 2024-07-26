В России прошло пятое заседание научного совета по генетическим тестам

24 июля в Mriya Resort & SPA прошло пятое заседание Научного Совета, посвященное ценностям и перспективам развития методологии генетических тестов, включая полный геном, экзом и метагеном человека.

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В настоящее время только в Австралии эти технологии стали доступны в клинической практике. Перед Научным Советом стояла задача обсудить возможности внедрения образовательных курсов по этим инновационных методикам, их роль в клинической практике и значение для построения индивидуального трека старения организма.

Мероприятие стало знаковым событием, собрав ведущих специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга, включая представителей кафедры медицинской генетики Сеченовского Университета, а также руководителей и преподавателей медицинских институтов Симферополя, Севастополя и Академического НИИ курортологии г. Ялта.

Эксперты обсудили опыт Курорта по применению генетических тестов и подвели итоги прошлого года, в течение которого Mriya Life Institute выполнила 326 тестов в рамках персонализированных программ оздоровления и дальнейшего сопровождения гостей Института Долголетия. Докладчики Олег Глотов ( член правления Научного Совета), Наталия Жученко (Сеченовский Университет), Александр Карасев, Василиса Дудурич, Сергей Ловцевич показали роль генома и микробиома для создания персонализированных программ питания, физической активности, ментального здоровья как ключевых факторов, влияющих на продолжительность и качество жизни.

Арсений Труханов, руководитель центра научно-исследовательской деятельности Mriya Resort & SPA, приветствовал новых участников, впервые присутствующих на Научном Совете: Академический НИИ биологии южных морей, Алуштинский завод аромамасленичных культур, которые выразили заинтересованность в проведении совместных исследований и внедрении новых технологий здорового долголетия. Он отметил, что курорт в августе 2024 года отметит свой первый Юбилей – десятилетие, и подчеркнул, что за это время Mriya Resort & SPA стал ведущим в стране не только в области гостеприимства, но и инновационных подходов в создании новых медицинских программ для гостей Курорта. А.И.Труханов представил свою модель будущего курортной медицины, как медицины Здорового Долголетия, и поделился своей мечтой сделать Крым "островом долгожителей ( longevity island).

Генеральный Директор Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян поблагодарил присутствующих за поддержку в развитии науки на Курорте, внедрении новых идей и технологий, а также выразил стремление сделать Россию территорий здорового долголетия. Генеральный директор Mriya Resort & SPA подчеркнул важность подхода "win-win" и отметил, что санаторно-курортное оздоровление - недооцененная отрасль с огромными перспективами и ресурсами, которых нет ни в одной другой стране мира. Он рассказал о Курорте как площадке для проверки новых научных идей и гипотез.

Заседание привлекло внимание тех, кто интересуется новейшими достижениями в области генетики и персонализированной медицины. Участники смогли ознакомиться с последними исследованиями и обменяться знаниями с лучшими экспертами страны.

Прошлые заседания Научного Совета заложили фундамент для текущего мероприятия и подтвердили важность развития инновационных медицинских технологий. В них также обсуждались ключевые направления модернизации медицинского и превентивного подходов, роль биовозраста и инновационные панели оценки биовозраста на основе моделей ИИ, а также применение энотерапии и продуктов виноградарства в программах здорового долголетия. Эти мероприятия способствовали и продолжают способствовать созданию научной базы для инновационных разработок и укреплению сотрудничества с ведущими научными учреждениями.