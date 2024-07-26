Эксперты объяснили феномен «знакомых лиц»

Наверняка в вашей жизни были ситуации, когда чье-то лицо кажется очень знакомым, но вы не можете припомнить откуда. А может быть, вас неоднократно принимали за кого-то другого? Не переживайте, проблемы с памятью тут ни при чем — скорее всего, это ложная тревога и перед вами незнакомец. Исследование, проведенное в 2022 году в Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, показало, что когда глаза сканируют лицо, определенные клетки миндалевидного тела — части мозга, которая обрабатывает социальную и эмоциональную информацию, — достигают мозга и запускают активность, связанную с запоминанием.

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В свою очередь, эти клетки активируют мозговые волны в гиппокампе, который является ключевой частью мозга, ответственной за обработку информации и формирование памяти. По сути, наш мозг просто запрограммирован на то, чтобы распознавать и запоминать лица и, похоже, искать совпадения в памяти.

«Иногда мы находим людей знакомыми, потому что у них есть общие черты со многими другими, которых мы видели раньше. Мозг настроен на восприятие знакомых паттернов, что помогает нам более плавно ориентироваться в социальных взаимодействиях», — объяснила психотерапевт Шерил Гроскопф в беседе с Yahoo Life.



В общем, система распознавания лиц в вашей голове работает в фоновом режиме всегда и везде — это нормальное явление, но знакомые черты чаще всего не означают, что вы действительно встречались с человеком ранее. Можно больше не теряться в догадках!