Эксперты выяснили, чем грозят интенсивные тренировки здоровью сердца

Ученые из Университета Торонто выявили связь между интенсивными физическими нагрузками и риском возникновения неблагоприятных сердечных событий, таких как инфаркт и мерцательная аритмия. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Cardiology.

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Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 98 828 добровольцев из Великобритании, собранные в период с 2013 по 2022 год. Средний возраст участников составил 62 года, примерно половина из них были женщинами. Исследователи оценили уровень физической активности каждого участника и интенсивность, с которой добровольцы занимались спортом, а затем сопоставили эти данные с числом произошедших за время наблюдения сердечно-сосудистых событий.

Результаты показали, что у людей, предпочитающих интенсивные физические упражнения, был повышен риск фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии), инфаркта миокарда и внезапной остановки сердца с летальным исходом. Также было установлено, что вероятность неблагоприятных сердечных событий была выше у мужчин и у людей старше 65 лет. Риск увеличивался пропорционально росту интенсивности тренировок.

Исследователи добавили, что они не ставили перед собой цель «отпугнуть» людей от ведения здорового образа жизни. Ученые подчеркнули, что физическая активность выступает важным фактором поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Однако, людям с уже имеющимися проблемами рекомендуется проконсультироваться с врачом перед тем, как повышать интенсивность тренировок.