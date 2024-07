Опровергнута польза красного сухого вина

Ученые Канадского института исследований употребления психоактивных веществ при Университете Виктории опровергли распространенное мнение, что умеренное потребление алкоголя полезно для здоровья. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

В течение многих лет ученые предполагали, что умеренно пьющие люди живут дольше и имеют меньший риск сердечных заболеваний, чем трезвенники. Также в общественном сознании укоренилась популярная идея о пользе сухого красного вина. Однако новое исследование показало, что такие выводы ошибочны из-за недостатков методологии, особенно из-за неучета привычек употребления алкоголя на протяжении жизни.

Специалисты проанализировали 107 опубликованных исследований, в которых на протяжении определенного времени велось наблюдение за пьющими и непьющими людьми. Было вновь выявлено, что у тех, кто пил мало или умеренно, риск преждевременного летального исхода был на 14 процентов ниже, чем у воздерживающихся. Но при более глубоком анализе стало ясно, что этот эффект наблюдался только в исследованиях низкого качества.

В исследованиях более высокого качества, где участники были моложе 55 лет и из группы трезвенников исключались бывшие и пьющие время от времени, умеренное потребление алкоголя не было связано с большей продолжительностью жизни.

Авторы исследования подчеркивают, что абсолютно безопасного уровня употребления алкоголя не существует. Это указывает на необходимость пересмотра рекомендаций по употреблению алкоголя в общественном здравоохранении.