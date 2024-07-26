Немецкие ученые нашли в мозге уникальный механизм борьбы с лишним весом

Речь идет о функциях так называемых рецепторов латрофилина 1, ответственных за пищевое поведение. При этом удаление этих рецепторов у лабораторных мышей мгновенно приводило к изменениям пищевого поведения и метаболических процессов.

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Таким образом, немецкие совершили прорыв, сделав понимание механизма ожирения более понятным. По данным журнала Nature, с новыми сведениями терапия избыточного веса будет более эффективной.

Оказалось, что удаление рецептора латрофилина 1 привело к высокому потреблению пищи и снижению физической активности. После этого у грызунов возникли симптомы ожирения, сахарного диабета и жировой дистрофии печени.

В планах исследователей продолжить изучение рецептора и понять, может ли он стать потенциальной мишенью для разработки новых лекарств для похудения.

Ранее стало известно, что диетолог предостерегла от распространенных ошибок при выборе диеты.