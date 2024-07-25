Создана математическая модель для улучшения контроля артериального давления

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали новый метод для точного и быстрого определения причин изменения артериального давления у пациентов. Это позволит врачам оперативно принимать решения по коррекции давления во время операций и интенсивной терапии.

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Новый подход основан на математическом моделировании, которое позволяет вычислить два ключевых фактора, влияющих на артериальное давление: сердечный выброс и сосудистое сопротивление. Благодаря этому врачи смогут точно определить причину изменения давления и подобрать оптимальное лечение.

Испытания показали, что новый метод эффективно работает на животных моделях. Ученые планируют провести клинические испытания для получения разрешения на применение технологии в медицинской практике. Это позволит повысить безопасность и эффективность лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Разработка может быть особенно полезной при проведении кардиохирургических операций и интенсивной терапии, когда быстрое реагирование на изменения давления критически важно.