Ученые рассказали, почему алкоголь сильнее вредит женщинам

Американские исследователи из университета Восточной Каролины выяснили, что из-за эстрогена спиртные напитки усугубляют сердечную дисфункцию у женщин. Соответствующие результаты исследований Американская кардиологической ассоциация опубликовала на своем сайте.

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Ученые проводили эксперименты на мышах, имитируя у подопытных менопаузу. Одну группу с удаленными яичниками и пониженным эстрогеном поили 5%-м алкоголем, а вторым в дополнение давали препараты, повышающие уровень этого гормона. В итоге именно у второй группы повысилось давление и наблюдались нарушения работы сердца.

Ученые выяснили, что отказ от алкоголя может предотвратить множество онкологических заболеваний.

Решившим похудеть диетологи прежде всего рекомендуют отказаться от алкоголя.