Эксперты изучили, как язык влияет на восприятие цвета

Исследование NTNU и Университета Осло показало, как язык влияет на наше восприятие цвета, в частности оттенков синего. Исследование, опубликованное в журнале Language Learning, показывает, что двуязычные люди воспринимают цвета по-разному в зависимости от языка, на котором они говорят.

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Исследователи изучили монолингвальных литовцев, монолингвальных норвежцев и двуязычных литовско-норвежских носителей, попросив их различить различные оттенки синего. Исследование показало, что двуязычные участники быстрее определяли тонкие различия в оттенках синего, когда использовали литовский язык, в котором есть отдельные слова для светло-голубого (žydra) и темно-синего (mėlyna), по сравнению с норвежским, в котором используется один термин (blå).

Это «явление» иллюстрирует, что реакция мозга на сенсорный сигнал зависит от активной языковой системы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что язык не только формирует способы общения, но и влияет на когнитивные процессы, такие как восприятие цвета.