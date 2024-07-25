Ученые разработали новый способ получения лекарства от язвы

В пресс-службе Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) сообщили, что ученые вуза разработали новый метод получения основного карбоната висмута, который может стать основой для новых отечественных противоязвенных препаратов. Эта разработка не имеет аналогов в мире.

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Основной карбонат висмута, активно применяемый в лечении заболеваний желудка и 12-перстной кишки, отличается высокой эффективностью и безопасностью. Новый метод, предложенный исследователями НГПУ, исключает использование нитратов, которые могут образовывать канцерогены.

По словам доцента НГПУ Екатерины Коледовой, для получения карбоната висмута растворяют оксид висмута в молочной кислоте и осаждают карбонат висмута с помощью раствора карбоната аммония. Получаемый продукт обладает высокой чистотой и соответствует международным стандартам фармакопеи.