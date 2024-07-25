Канадские ученые опровергли миф о пользе алкоголя в малых дозах

Распространен миф, будто умеренное употребление алкоголя не вредит здоровью. Однако новый анализ, проведенный канадскими учеными, указывает на ошибочность такого утверждения.

© РИА Новости

Изучив более сотни опубликованных исследований о влиянии алкоголя на здоровье и продолжительность жизни людей, канадцы обнаружили, что аналитики сравнивали пьющих, но здоровых людей с теми, кто воздерживался от употребления алкоголя из-за какого-нибудь заболевания.

"Для алкогольной промышленности было пропагандистским ходом утверждать, что умеренное употребление их продукции продлевает жизнь", - заявил доктор Тим Стоквелл, автор исследования и ученый из Канадского института исследований употребления психоактивных веществ при Университете Виктории.



По его словам, "оценки пользы для здоровья алкоголя были преувеличены, в то время как его вред был недооценен в большинстве предыдущих исследований". Бывший главный врач Англии Салли Дэвис заявила, что безопасного уровня потребления алкоголя не существует в принципе.

Издание также ссылается на прошлогоднее исследование, в котором приняло участие более полумиллиона китайских мужчин. Результат таков: выпивка в любом количестве сопровождается более чем 60 заболеваниями, включая цирроз печени, инсульт, некоторые виды рака желудочно-кишечного тракта, подагру, катаракту и язву желудка.