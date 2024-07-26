Гены: насколько сильно они влияют на поведение людей

Нам нравится думать, что мы полностью контролируем свои решения и поведение. Однако часто упускается из виду влияние генов на это.

© Ferra.ru

Учёные с 1950-х годов изучают влияние генов на здоровье человека. Нередко они забывают, что генетика способна воздействовать и на психологию людей.

Теория генетического конфликта предполагает, что хотя наши гены смешиваются, чтобы сделать нас теми, кто мы есть, они сохраняют маркеры, указывающие на то, от мамы они или от папы. В результате гены либо взаимодействуют, либо вступают в конфликт друг с другом. Исследования, посвящённые этой теме, в основном сосредоточены на беременности.

Материнские и отцовские гены обычно имеют разные идеальные стратегии роста и развития. Но когда они не находят компромисс, это может привести к физическим и умственным недостаткам у ребёнка или даже выкидышу.

© TruDiagnostic

При этом сложная природа психологии и поведения затрудняет определение уникального влияния на это одного гена. К примеру, вероятность развития депрессии зависит не только от 200 различных генов, но и от различных факторов окружающей среды: жестокого обращения в детстве, стрессовых событий.

Синдромы Прадера-Вилли и Ангельмана — редкие генетические заболевания, поражающие примерно 1 из 10 000−30 000 и 1 из 12 000−20 000 человек по всему миру соответственно. Сейчас не существует долгосрочного лечения обеих болезней.

Физические признаки синдрома Ангельмана включают серьёзные задержки развития, интеллектуальные нарушения, проблемы с движением, с приёмом пищи, чрезмерную улыбчивость. Физические признаки синдрома Прадера-Вилли — снижение мышечного тонуса, трудности с кормлением, гормональный дефицит, низкий рост, крайнее переедание в детстве. У таких детей есть различия также в психологии и поведении.

Так, дети с синдромом Ангельмана улыбаются, смеются и в целом стремятся взаимодействовать с людьми. Такое поведение связано с повышенной способностью получать ресурсы от окружающих.

Дети с синдромом Прадера-Вилли сталкиваются с беспокойством, впадают в истерику, испытывают трудности в социальных ситуациях.