Ростех запустил производство протезов кисти с уникальной конструкцией захвата

Московское производственное объединение "Металлист" (МПО "Металлист") госкорпорации "Ростех" запустило в серийное производство первый российский протез с инновационной геометрической конструкцией захвата. Об этом сообщили в Ростехе.

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"Московское производственное объединение "Металлист" госкорпорации "Ростех" запустило в серийное производство современный протез кисти собственной разработки - активную рабочую насадку "Захват". Изделие стало первым российским протезом с инновационной геометрической конструкцией захвата. Уникальный механизм позволяет удерживать как мельчайшие, так и крупные предметы - от иглы до молотка", - сказали в госкорпорации.



Активная насадка "Захват" поможет людям заменить функцию кисти руки. При ее разработке использовались новейшие технологии протезирования - оригинальная конструкция изделия геометрической формы и специальный рельеф на внутренней поверхности насадки. Это позволяет удерживать предметы без риска выскальзывания, отметили в Ростехе. Подобное изделие в мире выпускает только одно предприятие - мировой лидер в производстве протезно-ортопедических изделий Ottobock.

"Наши разработчики смогли не только повторить механизм действия немецкой модели, но и создать более прочное изделие. "Захват" мы сделали из отечественного материала - коррозионностойкой стали. Сейчас в нашей стране объем протезирования верхних конечностей составляет около 4 000 изделий в год. При этом отечественных аналогов "Захвата" в России нет. Мы готовы полностью закрыть потребности в таких протезах и дать возможность людям с ампутацией верхних конечностей сохранить социально-бытовые навыки, продолжить активно жить и работать", - отметил генеральный директор "Металлиста" Эдуард Янушенко.



На первом этапе для производства инновационной насадки на заводе применяли аддитивные технологии - "Захват" печатали на 3D-принтере из нержавеющей стали.

"В дальнейшем мы модернизировали технологию и перешли на литье из выплавляемых моделей, что позволило нам достигнуть веса изделия в 300 гр и запустить изделие в серийное производство. Однако обработка поверхности все еще проводится вручную для придания насадке зеркального блеска и эстетичного вида", - подчеркнул главный конструктор "Металлиста" Денис Ильин.



На "Металлисте" на разной стадии разработки и испытаний находятся более 80 новых проектов. В 2024 году предприятие наряду с насадкой "Захват" запустило в серийное производство детский протез кисти "Тукан", тяговый протез для верхних конечностей для взрослых "Гриф" и бионический модуль "Комета" со встроенным микропроцессором для протезирования нижних конечностей.