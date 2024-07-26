Ученые доказали, что не существует безопасных доз алкоголя

Ученые доказали, что не существует полезных доз алкоголя
Канадские ученые заявили, что распространенное утверждение, будто малые порции красного вина полезны для здоровья, не имеют под собой никаких оснований. Соответствующее исследование было опубликовано в издании Journal of Studies on Alcohol and Drugs.
К своим выводам они пришли после изучения 107 исследований, авторы которых наблюдали за здоровьем людей, пьющих и полностью отказавшихся от алкоголя.
Некоторые ученые утверждали, что ограниченное употребление сухого красного вина снижает риск преждевременной остановки сердца на 14%, так же, как и отказ от спиртного. Но эти данные не соответствуют действительности и являются результатом плохой методологии.
Именно они поселили в массовом сознании распространенное заблуждение. В реальности нет такой дозы алкоголя, которую можно было бы назвать безвредной. Эти выводы требуют пересмотреть практику врачей выписывать лечебные дозы алкоголя.
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