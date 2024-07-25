Как состав тела может повлиять на риск болезни Альцгеймера или Паркинсона?

Такими нейродегенеративными заболеваниями как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, страдают более 60 миллионов человек во всём мире, и ожидается, что это число будет расти по мере старения населения. В связи с этим крайне важно использовать все доступные способы изменения факторов риска. Новое исследование представляет актуальные данные.
По данным исследования, опубликованного в июльском выпуске журнала Neurology, люди с высоким уровнем жира в области живота или рук могут быть более склонны к развитию болезни Альцгеймера и Паркинсона, чем люди с низким уровнем жира в этих областях, сообщает о результатах MedicalXpress.
Исследование также показало, что люди с высоким уровнем мышечной силы менее склонны к развитию этих заболеваний, чем люди с низким уровнем мышечной силы.
В исследовании приняли участие более 400 000 человек (средний возраст — 56 лет), наблюдение составило порядка 9 лет. В начале исследования проводились измерения состава тела, включающие размеры талии и бёдер, силу хвата, плотность костей, а также показатели жировой и мышечной массы.
В ходе исследования у 8224 человек развились нейродегенеративные заболевания — в основном, болезнь Альцгеймера, другие формы деменции и болезнь Паркинсона.
После внесения поправок на другие факторы, которые могут влиять на уровень заболеваемости, такие как высокое артериальное давление, курение, употребление алкоголя и сахарный диабет, исследователи обнаружили, что в целом люди с высоким уровнем жира на животе на 13% чаще заболевают этими заболеваниями, чем люди с низким уровнем жира на животе. У людей с высоким уровнем жира на руках риск развития заболеваний был на 18% выше, чем у людей с низким уровнем жира на руках.
У людей с высокой мышечной силой риск развития заболеваний был на 26% ниже, чем у людей с низким уровнем мышечной силы.
Связь между составом тела и нейродегенеративными заболеваниями частично объяснялась возникновением после начала исследования сердечно-сосудистых заболеваний.
«Это исследование подчеркивает потенциал снижения риска развития данных заболеваний путём улучшения состава тела. Меры, направленные на уменьшение жира на туловище и руках, а также поощрение здорового развития мышц могут быть более эффективными для защиты от этих заболеваний, чем общий контроль веса», — считают авторы.