Раскрыт уникальный механизм плацебо

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Теперь механизм эффекта плацебо станет более понятным. Напомним, что данный эффект часто возникает в контрольных группах при проведении медицинских экспериментов. При этом прием нейтральных веществ или процедур, которые не должны оказывать какого-либо эффекта, в некоторых случаях приводят к улучшению состояния испытуемых.

И хотя до недавнего времени нюансы этого биологического явления оставались неизвестными, исследователи из Университета штата Северная Каролина решили сорвать покров с данной тайны. По данным научного журнала Nature, эксперименты над мышами подсказали путь через нейронные связи в мозге грызунов.

Ожидание облегчения боли способствует передаче сигналов нейронами передней поясной коры (ППК) в мозге в ту область, которая ранее не имела четкой функции. Аналогичная активность наблюдалась у клеток Пуркинье в мозжечке.

Открытие позволяет снимать болевые синдромы людей более эффективными методами.

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