Ученые нашли токсичные «вечные химикаты» в популярных пестицидах

Американские ученые-экологи из некоммерческой организации Environmental Working Group обнаружили токсичные пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС) в популярных пестицидах, которые широко применяются в сельском хозяйстве. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Health Perspectives (EHP).

© Газета.Ru

К ПФАС относится более 15 тыс. синтетических химикатов. Их высокая устойчивость обусловлена связью фтор-углерода — одной из самых прочных в органической химии. ПФАС почти не распадаются естественным путем, за что их называют «вечными».

Как показали недавние открытия, эти соединения накапливаются в организме, провоцируя развития рака и других тяжелых заболеваний. Несмотря на это, ПФАС продолжают широко применять при производстве различных товаров, поскольку эти соединения придают материалам огнеупорные и водоотталкивающие свойства.

В новом исследовании команда выяснила, что около 15% всех пестицидов, применяемых в сельском хозяйстве США, содержат ПФАС. Им обрабатывают кукурузу, пшеницу, шпинат, яблоки и клубнику. Также стойкую химию добавляют в репелленты от насекомых для людей и животных.

Еще одной важной проблемой, выявленной в ходе исследования, стали пластиковые контейнеры, используемые для хранения пестицидов и удобрений, 20–30% которых «фторированы» для повышения их прочности, но могут выделять ПФАС обратно в содержимое емкости.

Команда отметила, что такое сочетание обеспечивает двойное загрязнение, поскольку и пестициды, и ПФАС представляют угрозу для окружающей среды и здоровья людей и животных.