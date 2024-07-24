Бустерная вакцина от туберкулеза может появиться в середине 2025 года

Вакцина для защиты от инфицирования туберкулезом "ГамТБвак", разработанная специалистами Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи, прошла третью стадию клинических испытаний. Она может начать применяться в середине 2025 года. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

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"В настоящее время данная вакцина "ГамТБвак" закончила фактически третью стадию клинических испытаний на людях - это более 2 000 пациентов <...> Сейчас идет статистическая обработка, если все будет как планировалось, то страна в середине 2025 года будет иметь свою бустерную вакцину, которая будет защищать людей от инфицирования туберкулезом", - сказал Гинцбург в своем выступлении на форуме "Здоровое общество".



Он добавил, что также планируется создать вакцину, которая будет защищать от латентных форм туберкулеза.

Противотуберкулезную вакцину "ГамТБвак", разработанную НИЦЭМ иммени Н. Ф. Гамалеи, предполагается использовать для повторной вакцинации подростков и взрослых от туберкулеза. Это принципиально новая вакцина с новыми свойствами. Минздрав выдал разрешение на проведение исследования в середине июня 2021 года.