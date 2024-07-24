Институт социологии РАН выяснил, кто чаще сталкивается с тяжелыми заболеваниями

Институт социологии РАН выяснил, что в России, как и во многих других странах, тяжелые болезни чаще являются спутниками наиболее бедных слоев населения. 25% людей, которые относятся к категории бедных, оценивают свое здоровье как «очень плохое» или «плохое». Тогда как среди богатых этот показатель не достигает даже 5%.

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Такое положение дел связано с необходимостью работать на опасных производствах, которые могут быть источниками многих болезней, а рабочий график не нормирован. В исследовании отмечается, что изнурительный труд изнашивает здоровье и сказывается на физическом состоянии в будущем. Но рабочие считают выживание сейчас важнее, чем условия жизни на возможной пенсии.

Ранее отмечалось, что в Минздраве хотят признать рак кожи профессиональным заболеванием тех, кто сталкивается с угольной сажей. К ним относятся прежде всего шахтеры и сотрудники коксохимических заводов.

Стало известно, что из-за нарушения техники безопасности руководством комбината «Магнезит» одной из сотрудниц оторвало руку. По решению суда ей должны выплатить компенсацию в размере 1 млн рублей.