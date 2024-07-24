В Минске зарегистрирована вакцина против рака легких

Первая и единственная вакцина против лечения немелкоклеточного рака легких зарегистрирована в Беларуси, подтвердили 24 июля БЕЛТА в отраслевом министерстве.

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Речь идет о препарате "Симавакс" (CIMAvax-EGF), который разработан и произведен центром молекулярной иммунологии на Кубе и доступен для населения Острова Свободы уже более десяти лет.

По заключению экспертов, "Симавакс" способен увеличивать выживаемость пациентов с поздней стадией заболевания. Во-первых, эта вакцина индуцирует иммунный ответ специфических антител, которые "распознают EGF и ингибируют его связывание с мембранными рецепторами, избегая инициирования механизмов пролиферации". Кроме того, она состоит из "рекомбинантного эпидермального фактора роста человека (EGF), конъюгированного с белковым носителем" - рассказали в министерстве.

Более шести тысяч пациентов в мире, у которых был диагностирован рак легкого, уже получили лечение этим препаратом, который зарегистрирован на Кубе, в Колумбии, Боснии и Герцеговине, Перу и Парагвае.

В Минздраве дали понять, что это единственная вакцина, зарегистрированная в стране для лечения этого вида заболевания. Она рекомендована для поддерживающей терапии пациентам с немелкоклеточным раком легкого на поздних стадиях "после химиотерапии первой линии и с высокой концентрацией эпидермального фактора роста в сыворотке крови".