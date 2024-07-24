Ученые объяснили секрет мужского долголетия

Ученые из Бостонского университета обнаружили, что затрачивание меньшего количества энергии на борьбу со стрессом продлевает жизнь мужчин более эффективно, чем разработка специальных стратегий сохранения психического здоровья. Результаты исследования опубликованы в The Journals of Gerontology (JGeron).

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В исследовании приняли участие 743 мужчины. В период между 1993 и 2002 годами каждый доброволец прошел оценку уровня повседневного стресса. Испытуемых также попросили рассказать, с какими стрессовыми ситуациями они сталкивались за месяц до прохождения теста и какие способы преодоления сложностей использовали. Дополнительно участники отметили, насколько «угрожающей» им казалась каждая стрессовая ситуация.

После завершения подготовительного этапа ученые приступили к наблюдению за добровольцами. Оно продолжалось в течение 27 лет (или до момента ухода из жизни каждого конкретного участника). Результаты показали, что мужчины, затрачивающие меньшее количество сил на борьбу со стрессом, с большей вероятностью достигали долголетия по сравнению с теми, кто стремился к стратегическому разрешению сложных ситуаций.

Ученые предположили, что необходимость прибегать к техникам регуляции стрессового воздействия может свидетельствовать о затягивании определенной проблемы. Трата энергии на ее эффективное решение, в свою очередь, может потенциально истощать психологические резервы.