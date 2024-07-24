Усовершенствован способ определения дозы радиации в продуктах питания

Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова разработали метод исследования продуктов питания, позволяющий более точно определять в них дозу, полученную при радиационной обработке. Об этом сообщила пресс-служба вуза. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Food Composition and Analysis.

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Радиационная обработка используется для продления сроков хранения продуктов, борьбы с бактериями, вирусами, плесенью и насекомыми. Такие подходы позволяют, к примеру, отказаться от холодильников при перевозке туш крупного рогатого скота между континентами, что снижает цену перевозки. Определение полученной дозы требует высокой квалификации специалистов и времени, при этом сами методы не могут быть универсальными для разных видов продукции, уточнили в МГУ.

"[Авторы] усовершенствовали метод "отпечатков пальцев". <…> Для ускорения работы была изучена зависимость результатов от температуры, при которой проводилась экстракция образцов водой, и от ее продолжительности. Ученые обнаружили, что можно сократить время экстракции [образца водой] для картофеля с 24 до 1 часа, сохранив эффективность распознавания доз. Для говядины также удалось сократить время экстракции", - говорится в сообщении.



Метод, который усовершенствовали ученые, предполагает сравнение свойств изучаемого образца с эталоном. Для этого из продукта извлекают активные соединения. Водный раствор, в который помещается образец, дополняется красителем и окислителем. Изображения смеси в нескольких спектральных диапазонах в течение определенного времени показывают степень поглощения света и интенсивность свечения, что дает информацию для дальнейших расчетов.

"На индикаторную реакцию влияют вещества, которые изменились при радиационной обработке продукта. Благодаря этому мы можем определить, какую дозу облучения получил продукт", - пояснил ведущий научный сотрудник кафедры аналитической химии химического факультета МГУ Михаил Беклемишев, чьи слова приводятся в сообщении.



Метод может применяться для проведения широкомасштабных скринингов в случае широкого распространения радиационной обработки продуктов, считают авторы.